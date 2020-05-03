Россияне рассказали о своих планах после самоизоляции

Россияне рассказали о своих планах после самоизоляции
О шашлыках мечтают 58% участников опроса, а прогуляться по торговому центру хотят 43,6%. Фото: Pixabay

Россияне рассказали, чем планируют заниматься, когда закончится самоизоляция.

Среди опрошенных 86,5% хотят поскорее встретиться с родственниками, друзьями и пойти в гости, сообщает RT ссылкой на опрос сервиса для путешественников OneTwoTrip.

Почти 70% респондентов планируют пойти гулять в парке, а 69% опрошенных мечтают отправиться в путешествие, 64,2% с нетерпением ждут, когда можно будет обняться и поздороваться за руку при встрече.

При этом 63% планируют пойти в любимый ресторан.

О шашлыках мечтают 58% участников опроса, а прогуляться по торговому центру хотят 43,6%.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус режим самоизоляции самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США планируют создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года
В Таиланде выявили три новых случая заражения коронавирусом
На Шлиссельбургском проспекте столкнулись Chevrolet и Ford
Боеприпас времен ВОВ нашли в Ломоносовском районе
Ученые сообщили о новой причине смерти от коронавируса
«Барселона» готовится к тренировкам
Россияне рассказали о своих планах после самоизоляции
В Индии за сутки зафиксировано более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом