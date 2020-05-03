В Таиланде выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Таиланде выявили новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. За прошедшие сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

Число зараженный коронавирусом в Таиланде достигло 2969 человек, 54 человека умерли, выздоровели 2739 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

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