В Петербурге на фоне коронавируса снизились цены на съемное жилье

В Петербурге на фоне коронавируса снизились цены на съемное жилье
Стоимость студии упала на 20%. Фото: Pixabay

На фоне коронавируса в Петербурге подешевела аренда квартир. В городе упала стоимость долгосрочной и посуточной аренды, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость».

Отмечается, аренда трехкомнатной квартиры стала на 11% дешевле, а стоимость студии упала на 20%.

Например, трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в Девяткино можно найти всего за 20 тысяч рублей в месяц.

По словам риелторов, на такую тенденцию повлияло сокращение спроса на съемное жилье.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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В Петербурге на фоне коронавируса снизились цены на съемное жилье