Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым раком

Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым раком
Учены провели опыты на мышах. Фото: pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета создали и протестировали на организме мышей микрочастицы, которые позволяют иммунной системе эффективнее бороться с опухолью.

Они сконструировали частицу, названную backpack («рюкзак»). Задача её — помочь макрофагам, сообщается в пресс-релизе на сайте Гарвардского университета. Частица связывается с поверхностью макрофагов, цепляясь полимерами к клетке сверху. За счет своего состава ей удается регулировать фенотип макрофагов, удерживая в состоянии борьбы со злокачественными клетками.

«Рюкзаки» протестировали на культуре макрофагов и на мышах, которым была пересажена агрессивная форма опухоли молочной железы. Исследование показало, что инъекция частицами с «рюкзаком» способная снизить скорость роста опухоли и метастазирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые исследовали связь группы крови и риска онкологии.

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