В России за сутки 1626 человек выздоровели от коронавируса

С начала выздоровели 16 639 человек.Фото: Pixabay

С начала выздоровели 16 639 человек.Фото: Pixabay

За сутки в России выздоровели от коронавируса 1626 человек. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 58 смертельных случаев.

Число зараженных в стране выросло до 134 687. С начала пандемии 1280 погибли, выздоровели 16 639 человек.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (5948), Московской области (822), Петербурге (295).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.