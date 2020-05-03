В России отменили запрет на вывоз масок

Правительство РФ отменило введенные ранее ограничения на вывоз из России медицинских масок, бинтов, респираторов, средств дезинфекции, противочумных костюмов и некоторых других защитных средств и медицинского оборудования.

Об этом сообщается на портале правовой информации.

Напомним, в марте запрет был введен на экспорт некоторых медицинских Он должен был действовать до 1 июня. Отметим также, что запрет не распространялся на оказываемую Россией международную гуманитарную помощь.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 498 151 человек. Скончались 244 988, при этом 1 126 733 человек выздоровели.

Общее число заразившихся в России выросло до 134 687 человек, умерли 1280. При этом 16 639 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.