Финляндия готовится постепенно отказаться от самоизоляции

Правительство Финляндии обсуждает возможное смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

По предварительной информации, правительство готовится к частичному открытию библиотек и музеев, сообщает Yle.fi. Кроме того, рассматривается возможность снятия ограничений с поездок по рабочим делам между Финляндией и Эстонией.

После 13 мая в стране возобновится работа школ.

По последним данным, число зараженных коронавирусом достигло 5 176 человек, при этом 3 тысячи выздоровели, 220 погибло.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 498 151 человек. Скончались 244 988, при этом 1 126 733 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 134 687 человек, умерли 1280. При этом 16 639 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.