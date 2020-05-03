В Ленобласти зарегистрировано более тысячи зараженных коронавирусом

Тем не менее, ситуация пока что остается благополучной.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщает Online47. В Ленинградской области количество зараженных коронавирусом перевалило за тысячу – всего зараженных насчитывается 1037 человек. Из больниц с момента начала пандемии успели выписаться 188 человек, а погибнуть трое.

За последние сутки были зафиксированы случае заражения во Всеволожском, Гатчинском районах. Так, сразу 37 человек заболели в психиатрической больнице им. Кащенко, которая находится в подчинении здравоохранения Петербурга. В некоторых районах новых заболевших выявлено за субботу не было, среди них Бокситогорский, Волосовский, Волховскоий, Выборгский и другие. Благодаря этому можно сделать вывод, что ситуация находится под контролем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений из-за коронавируса. В случае, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские выходные, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса могут быть продлены.