Московский врач предупредил об агрессивности коронавируса

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивных симптомах коронавирусной инфекции нового типа.
По словам Осипова, которые приводит НТВ, опасность заражения коронавирусом состоит в том, что ухудшение состояния больного происходит очень внезапно. Он рассказал, что пациент может лежать с обычной лихорадкой, а на следующий день его уже могут госпитализировать на ИВЛ без каких-либо клинических проявлений.
Врач также напомнил основные симптомы новой инфекции — это высокая температура, кашель и бронхит. Если коронавирус попадает в организм, то больной рискует заболеть тяжелой пневмонией, которая сейчас все чаще встречается среди инфицированных пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно условие формирования иммунитета к коронавирус.