Московский врач предупредил об агрессивности коронавируса

Московский врач предупредил об агрессивности коронавируса
Врач рассказал об агрессивности симптомов коронавируса. Фото: pixabay

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивных симптомах коронавирусной инфекции нового типа.

По словам Осипова, которые приводит НТВ, опасность заражения коронавирусом состоит в том, что ухудшение состояния больного происходит очень внезапно. Он рассказал, что пациент может лежать с обычной лихорадкой, а на следующий день его уже могут госпитализировать на ИВЛ без каких-либо клинических проявлений.

Врач также напомнил основные симптомы новой инфекции — это высокая температура, кашель и бронхит. Если коронавирус попадает в организм, то больной рискует заболеть тяжелой пневмонией, которая сейчас все чаще встречается среди инфицированных пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно условие формирования иммунитета к коронавирус.

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