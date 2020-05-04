Стало известно условие формирования иммунитета к коронавирусу

Стало известно условие формирования иммунитета к коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов назвал условия, при которых формируется иммунитет к коронавирусу.

Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться у человека в том случае, если болезнь протекала у пациента в средней степени тяжести, а сам больной принимал не большое количество лекарств. Эти условия позволят сформировать переболевшему максимальный иммунитет, сообщает «Российская газета».

Антон Ершов также добавил, что в некоторых случаях иммунитет может не сформироваться вообще. Например, при крайне тяжелой или очень легкой болезни. Если коронавирус прошел легко, то организм может не отнестись к заражению серьезно и не выработать антитела. А при крайне тяжелом течении заболевания все силы организма будут направлены на поддержание жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ Пастера рассказали, почему тесты на коронавирус могут быть ложными.

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