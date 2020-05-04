В НИИ Пастера рассказали, почему тесты на коронавирус могут быть ложными

Петербургский ученый рассказал о сложностях диагностики коронавируса, а также почему в России низкая смертность от коронавирусной инфекции.

Доктор биологических наук, замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал РБК, что низкую смертность от коронавируса в России можно объяснить тем, что медики набрались опытом от других стран благодаря выигранному времени. Ученый также отметил, что пожилые люди ответственно относятся к режиму самоизоляции.

Семенов отметил, что порой тесты на коронавирус могут давать ложный результат, но это происходит не из-за их качества, а из-за неправильного использования. Брать пробу из носоглотки у пациента на 10-12 день заболевания бесполезно, поскольку тест будет отрицательным. Это происходит из-за того, что коронавирус уже пробрался до легких заболевшего и во рту его может не остаться.

«Надо брать правильный материал в правильное время», — заявил ученый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ отрицает взаимосвязь между смертностью от коронавируса и нехваткой витамина D.