«Ростех» зафиксировал наценки до 500% на материалы для СИЗ в России

&#171;Ростех&#187; зафиксировал наценки до 500% на материалы для СИЗ в России
К сожалению, спекуляции процветают из-за ажиотажного спроса. Фото: pixabay.com

Государственная корпорация «Ростех», проинспектировав рынок сырья для производства средств медицинской защиты, выявили наценку до 500%.

По информации компании, стоимость материалов, из которых изготавливаются защитные костюмы и маски для медиков у неофициальных поставщиков увеличилась в пятеро. Сейчас цена на килограмм СМС (спанбонд, мельтблаун, спанбонд) достигает полутора тысяч рублей, тогда как закупочная стоимость материала — 300 рублей, передает РИА Новости.

В «Ростехе» также отметили, что договор с Минпромторгом провоняет корпорации покупать материалы прямо с фабрик, по 165-305 рублей за килограмм. Благодаря этому они могут продавать защитные костюмы по 847 рублей за штуку без учета стоимости доставки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики нашли эффективную альтернативу защитным маскам.

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