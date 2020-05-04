Стало известно, сколько Елена Степаненко потратила на пластику

Стало известно, сколько Елена Степаненко потратила на пластику
Елена Степаненко. Фото: Ещё не вечер! Новое шоу Елены Степаненко.

После разрыва Евгением Петросяном юмористка всерьез занялась своей внешностью. Преображение Елены Степаненко прокомментировал пластический хирург.

Фанаты признаются, что с трудом узнают любимицу. Свой путь к новой внешности артистка начала с похудения, за год она похудела на несколько десятков килограмм.

Как сообщает «Собеседник» со ссылкой на мнения пластических хирургов, Степаненко провела сразу несколько дорогостоящих процедур. Так, по мнению специалистов, она сделала блефаропластику, липосакцию лица, радиоволновой лифтинг, платизмопластику и подтяжку лица (ультразвуковую и козелковую). Подобный набор обойдется клиенту примерно в миллион рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян обвинил экс-супругу в хищении дорогостоящей статуэтки. Адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что сейчас идет оценка совместно нажитого имущества и козлик ручной работы тоже является таковым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
евгений петросян елена степаненко похудение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили крупный пожар в Коммунаре
На Алтайской улице восемь спасателей тушили пожар в квартире
Стало известно, сколько Елена Степаненко потратила на пластику
Финляндия собралась открывать границы на следующей неделе
От коронавиурса в мире скончалось более 250 тысяч человек
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв заражение коронавирусом
Отделение детской горбольницы №1 в Петербурге закрыли на карантин
У университета Бонч-Бруевича разворотило Hyundai, водитель остался жив