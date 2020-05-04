Стало известно, сколько Елена Степаненко потратила на пластику

После разрыва Евгением Петросяном юмористка всерьез занялась своей внешностью. Преображение Елены Степаненко прокомментировал пластический хирург.

Фанаты признаются, что с трудом узнают любимицу. Свой путь к новой внешности артистка начала с похудения, за год она похудела на несколько десятков килограмм.

Как сообщает «Собеседник» со ссылкой на мнения пластических хирургов, Степаненко провела сразу несколько дорогостоящих процедур. Так, по мнению специалистов, она сделала блефаропластику, липосакцию лица, радиоволновой лифтинг, платизмопластику и подтяжку лица (ультразвуковую и козелковую). Подобный набор обойдется клиенту примерно в миллион рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян обвинил экс-супругу в хищении дорогостоящей статуэтки. Адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что сейчас идет оценка совместно нажитого имущества и козлик ручной работы тоже является таковым.