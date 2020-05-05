Российского солдата-дезертира нашли спустя 15 лет

Российского солдата-дезертира нашли спустя 15 лет
Солдат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранители нашли мужчину, который сбежал из воинской части и скрывался на протяжение 15 лет в Тюменской и Свердловской областях.

Обо всем сообщили в военном следственном отделе СК Росси по Тюменскому гарнизону ЦВО. Уроженец Магадана рядовой Евгений Южанин служил в Тюмени в 2004 году. Тогда он сбежал из части без каких-либо причин и в течение 15 лет его не могли найти.

Установлено, что все это время дезертир подрабатывал случайными заработками. Его родные ничего не знали о его местонахождении, а мать узнала о том, что его нашли, от следователя.

Уголовное дело в отношении Южанина было прекращено 30 апреля. В ведомстве уточнили, что военнослужащего могут освободить от ответственности за самовольное оставление части в случае тяжелых обстоятельств, в том числе по состоянию здоровья, неуставных отношений со стороны сослуживцев, смерти родных или по другим причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ этой весной.

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