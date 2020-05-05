Российского солдата-дезертира нашли спустя 15 лет

Правоохранители нашли мужчину, который сбежал из воинской части и скрывался на протяжение 15 лет в Тюменской и Свердловской областях.

Обо всем сообщили в военном следственном отделе СК Росси по Тюменскому гарнизону ЦВО. Уроженец Магадана рядовой Евгений Южанин служил в Тюмени в 2004 году. Тогда он сбежал из части без каких-либо причин и в течение 15 лет его не могли найти.

Установлено, что все это время дезертир подрабатывал случайными заработками. Его родные ничего не знали о его местонахождении, а мать узнала о том, что его нашли, от следователя.

Уголовное дело в отношении Южанина было прекращено 30 апреля. В ведомстве уточнили, что военнослужащего могут освободить от ответственности за самовольное оставление части в случае тяжелых обстоятельств, в том числе по состоянию здоровья, неуставных отношений со стороны сослуживцев, смерти родных или по другим причинам.

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