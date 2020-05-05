Пульмонолог считает, что миф о «счастливой гипоксии» пациентов с коронавирусом противоречит «физике процесса»

Физиологической нормой насыщения артериальной крови кислородом являются цифры от 95 до 99 процентов. Когда сатурация опускается до 93, проявляются первые симптомы нехватки кислорода, - рассказал пульмонолог. Фото: pixabay.com

Физиологической нормой насыщения артериальной крови кислородом являются цифры от 95 до 99 процентов. Когда сатурация опускается до 93, проявляются первые симптомы нехватки кислорода, - рассказал пульмонолог. Фото: pixabay.com

Британские медики рассказали о «счастливой гипоксии», когда пациенты с низким содержанием кислорода в крови чувствуют себя бодро. Российский пульмонолог опроверг этот миф.

Врачи Манчестерского Королевского лазарета Джонатан Баннард-Смит обнаружили, что больные СOVID-19 с критической нехваткой кислорода в крови все равно чувствуют себя бодрыми, несмотря на почти смертельные процессы, происходящие в организме.

Российские коллеги не согласны с выводами британских ученых. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак считает, что в исследования медиков прокралась ошибка. При гипоксии человек фактически задыхается, чего попросту невозможно не заметить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Гарварда нашли способ борьбы с тяжелой формой онкологии.