За апрель в Индии не продали ни одной машины

Такое случилось впервые в истории.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает портал «ТвоеАвто», ссылаясь на аналитические данные по продажам новых автомобилей за апрель 2020 года. Впервые в истории в Индии за месяц не реализовали ни одной машины, подчеркивают эксперты. Некоторые компании, выпускающие авто на территории страны, отправили часть из них на экспорт.

При этом ситуация с продажами машин ухудшилась не только в Индии, но и других странах в связи с распространением коронавируса. Многие потеряли работу и деньги, поэтому им не до крупных покупок. Так, в Италии, Франции и Италии продажи упали более чем на 70%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перечислены автобренды, отказавшиеся повышать цены в России. Среди брендов — BMW Group, Lexus, Chery, Toyota, Skoda и Isuzu. Некоторые отметили, что смогут сдерживать рост только в ближайшее время.