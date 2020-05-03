Перечислены автобренды, отказавшиеся повышать цены в России

Перечислены автобренды, отказавшиеся повышать цены в России
Машины стали дороже, но не все. Фото: Pixabay

Они надеются, что смогут сдерживать цены.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Сразу несколько компаний заявили, что не собираются повышать цены на автомобили в России. Среди брендов — BMW Group, Lexus, Chery, Toyota, Skoda и Isuzu. Некоторые отметили, что смогут сдерживать рост только в ближайшее время, а потом придется поднимать – из-за коронавируса и тенденций рынка.

Тем временем в АвтоВАЗ увеличил стоимость машин на один процент. Там заверили, что пока изменений больше не предвидится. Напоминаем, что в России коронавирусом болеют около 135 тысяч человек, из-за пандемии многие лишились работы и не имеют возможности совершать дорогие покупки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на фоне коронавируса снизились цены на съемное жилье. Отмечается, аренда трехкомнатной квартиры стала на 11% дешевле, а стоимость студии упала на 20%.

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