Президентская библиотека подготовила цифровую экспозицию к 180-летию Петра Ильича Чайковского

Будущий композитор - сын директора завода, Ильи Петровича Чайковского. Он родился в городе Воткинск на территории сегодняшней Удмуртии. Фото: Президентская библиотека

Будущий композитор - сын директора завода, Ильи Петровича Чайковского. Он родился в городе Воткинск на территории сегодняшней Удмуртии. Фото: Президентская библиотека

Президентская библиотека в Петербурге подготовила цифровую композицию к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

7 мая 2020 года исполняется ровно 180 лет со дня рождения известного русского композитора, дирижёра, педагога, музыкального критика и общественного деятеля Петра Ильича Чайковского. В честь этого события на портале Президентской библиотеки пользователи смогут найти электронную коллекцию под названием «П. И. Чайковский (1840–1893)». В собрание вошли цифровые копии автографов композитора, нот и фотографий с его дарственными надписями, писем, книг и статей о его жизни и творчестве.

Отметим, что в творческое наследие Чайковского входят десять опер, три балета, семь симфоний, 104 романса, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и циклы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Русский музей отметил свое 125-летие в этом году.