Роспотребнадзор разработал трехэтапный план снятия ограничений

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, планируется снимать в три этапа. Предложения по выходу из карантина озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 6 мая.

«Мы предлагаем три этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях», — пояснила Попова.

На первом этапе предлагается разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах и прогулки с детьми. Будут открыты объекты торговли и услуг, ограниченные по площади, с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе разрешаются прогулки с членами семьи. Открываются объекты торговли и услуг большей площади. При этом количество одновременно обслуживаемых посетителей будет ограничено. Начинают работать образовательные организации.

Третий этап подразумевает открытие парков и скверов (с соблюдением дистанции), а также образовательных учреждений, гостиниц и общепитов. Объекты торговли и услуг начнут работу без ограничений.

При снятии ограничений будут учитываться основные показатели: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и показатель охвата тестирования. Решения будут принимать главы регионов. При ухудшении эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил о важности постепенного выхода из ограничительных мер. «Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — сказал он.