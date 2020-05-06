Путин: выход из ограничительных мер должен быть медленным

Выход из ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, должен быть медленным и аккуратным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.

«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — отметил Путин.

Президент добавил, что для каждого региона должен быть обоснованный и выверенный алгоритм действий, разработанный с учетом мнения специалистов и ученых. Ситуация в регионах складывается по-разному. По словам Путина, в некоторых жесткие меры необходимо дополнить, в других — планировать определенное смягчение.

В России подтверждено 165 тыс. 929 случаев коронавируса. Страна занимает пятое место по числу зараженных в мире. Количество летальных исходов к 6 мая достигло 1 тыс. 537. Выздоровели больше 21 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии.