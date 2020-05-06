Попова: ситуация с коронавирусом в России уникальная

Попова: ситуация с коронавирусом в России уникальная
Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании, посвященном обсуждению поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, назвала ситуацию в стране «уникальной».

Попова подчеркнула, что на сегодняшний день, согласно актуальной статистике, в некоторых регионах России темпы прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не превышают 3%. В связи с этим глава Роспотребнадзора отметила, что эта ситуация — уникальная.

Попова также добавила, что своевременно принятые ограничительные меры и учтенный европейский и американский опыт позволили на 2 месяца сдержать темпы распространения коронавируса, а также избежать чрезвычайной ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор представил президенту план поэтапного выхода России из ограничительных мер. Проект снятия ограничений состоит из трех частей.

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