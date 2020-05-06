В США нашли труп ученого, готовившего открытие по COVID-19

В США нашли труп ученого, готовившего открытие по COVID-19
Ученый исследовал природу коронавируса. Фото: pixabay

Китайский ученый Бин Лю, исследовавший природу коронавируса, был застрелен в собственном доме в Соединенных Штатах. Его предполагаемый убийца был найден мертвым рядом с местом преступления.

Как сообщает People, ссылаясь на полицию Питтсбурга, 37-летний исследователь работал над изучением клеточных механизмов, лежащих в основе распространения заболевания COVID-19, и принципов вызываемых инфекцией осложнений. Его коллеги утверждают, что Лю был на пороге важного открытия незадолго до смерти.

Ученый был найден с огнестрельными ранениями головы и шеи. Рядом с домов был обнаружен автомобиль, в котором был труп предполагаемого убийцы. По данным следствия, они были знакомы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США число зараженных COVID-19 превысило 1,2 миллиона человек. Число погибших от коронавируса достигло 70,8 тысячи. При этом выздоровели почти 190 тысяч пациентов.

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