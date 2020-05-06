В США число зараженных COVID-19 превысило 1,2 миллиона человек

В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 201 337, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Число погибших от коронавируса достигло 70,8 тысячи. При этом выздоровели почти 190 тысяч пациентов.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.