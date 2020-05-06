США будет осваивать Луну без участия России

США будет осваивать Луну без участия России
Луна. Фото: pixabay

Соединенные Штаты разрабатывают международное соглашение по добыче ископаемых на Луне, при этом России нет в списке участников.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, находящийся в стадии подготовки договор получит название «Соглашение Артемиды». В нем говорится о создании зон безопасности вокруг будущих баз на Луне, целью которых станет «предотвращение вмешательства со стороны стран-конкурентов».

Месяц назад американский президент Дональд Трамп издал указ о закреплении права Америки на добычу космических ресурсов. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми попытки приватизации космоса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия предложит соблюдать правила «дорожного движения» и в космосе. Инициатива находится на стадии обсуждения.

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