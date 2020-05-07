В Ленобласти между фермерами распределят 87 участков и 24 миллиона

Для получения субсидии софинансирование из собственных средств не будет обязательным условием. Фото: pixabay

Для получения субсидии софинансирование из собственных средств не будет обязательным условием. Фото: pixabay

Ленобласть распределит между местными фермерами 87 участков и 24 млн рублей на конкурсе по программе «Ленинградский гектар».

Так, с 15 мая комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу начинает прием заявок на участие.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, земельные участки будут предоставлены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти вводят масочный режим. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, без защитного средства в общественное место нельзя будет выйти в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах. Там самая неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом нового типа.