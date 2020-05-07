В Петербурге на базе онкодиспансера создадут отделение для онкобольных с коронавирусом

В Петербурге на базе онкодиспансера создадут отделение для онкобольных с коронавирусом
Пациенты, не зараженные COVID-19, по-прежнему смогут получать необходимую помощь. Фото: pixabay.com

В Северной столице на базе онкологического диспансера на проспекте Ветеранов появится первое в городе отделение для онкобольных с коронавирусной инфекцией.

Сейчас в комитете по здравоохранению Петербурга разрабатывают проект отделения, оборудованного со всеми необходимыми мерами безопасности. В частности, — системой шлюзов, позволяющей отделить «красную» зону от «чистой». О планах городских властей в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС.

Изолированные помещения для онкобольных с COVID-19 организуют на базе городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов. При этом центр продолжит работу в штатном режиме: пациенты с онкологией по-прежнему будут получать помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусной инфекцией у людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

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