В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за новости о том, что 94-летнего ветерана оставили без квартиры

В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за новости о том, что 94-летнего ветерана оставили без квартиры
Ветеран неоднократно жаловался местным властям на условия проживания. Фото: pixabay.com

Следственный комитет Ленинградской области начал расследование факта, что 94-летнему ветерану не предоставили жилье, после того, как эту новость осветил один из региональных телеканалов.

Местные власти признали барак, в котором проживал дедушка, непригодным для жилья: здание должны были снести, а пенсионера обеспечить новой квартирой. При этом ветеран, проживающий в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района, не единожды обращался к администрации, жалуясь на условия проживания.

Должностные лица, несмотря на решение суда и предписание прокуратуры, проигнорировали требования старика. Теперь обстоятельства происшествия лягут в основу уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завели уголовное дело после обрушения строительных лесов на Расстанной: пятеро человек пострадали, один погиб.

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