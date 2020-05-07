В центре Петербурга возникают пробки: индекс самоизоляции — 2,4 балла

Затор также наблюдается рядом с Балтийским и Витебским вокзалами. Причина - ДТП и ремонт дорог. Фото: Яндекс.Карты

Затор также наблюдается рядом с Балтийским и Витебским вокзалами. Причина - ДТП и ремонт дорог. Фото: Яндекс.Карты

В четверг, 7 мая, по состоянию на 18:20, на улицах Петербурга чрезвычайно много людей. Индекс самоизоляции с раннего утра находится в «красной» зоне, сейчас показатели достигли 2,4 баллов.

Уже в 9:00 индекс опустился до 2,6 баллов, наиболее низкие показатели пришлись на период с 13:00 до 15:00, когда «Яндекс» оценивал количество людей на улице на 2 балла. Несмотря на призывы властей и медиков придерживаться режима самоизоляции, петербуржцы продолжают активно гулять.

Причем пользуются популярностью, судя по всему, не только пешие прогулки. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что в центре города наблюдается затрудненное движение: например, на площади Восстания, набережной Кутузова и Обводном канале. В целом, автолюбители все же прилежнее пешеходов: общую ситуацию на дорогах «Яндекс» оценивает в 3 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все больше россиян стали пренебрегать режимом самоизоляции.