Россиянам объяснили, чем обрабатывать продукты от коронавируса

Все упаковки и продукты следует подвергать обработке, заявила эксперт.

Заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко рассказала в интервью РИА Новости о мерах предосторожности для профилактики заражения коронавирусной инфекцией от приобретенных продуктов.

По словам Поддубко, все товары, которые приносятся из магазинов в дом, необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким содержанием спирта.

При этом она отметила, что при обработке лучше не использовать хлорсодержащие средства, поскольку они вредны и могут быть опасны.

Кроме того, овощи и фрукты следует промывать горячей водой — коронавирус погибает при температуре от +40 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС объяснили, как обрабатывать овощи и зелень для профилактики коронавируса.