В России назвали учения НАТО в Баренцевом море бессмысленными

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на появление кораблей НАТО рядом с российскими границами в Баренцевом море.

Сенатор написал в твиттере, что последние несколько месяцев Североатлантический альянс «изнывал от безделья». Британские и американские военные судна вошли в Баренцево море и приблизились к границам РФ, заявил Пушков. По его словам, Норвегия, которая входит в состав НАТО, отказалась от участия в учениях, поскольку сочла их «ненужными и опасными».

Пушков также заявил, что действия военно-политического альянса в условиях коронавирусной пандемии лишь подчеркивают его бессмысленность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США будет осваивать Луну без участия России. Соединенные Штаты разрабатывают международное соглашение по добыче ископаемых на Луне, при этом России нет в списке участников.