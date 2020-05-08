В Смольном опровергли взимание налога с выплат пожилым петербуржцам

В Смольном предупредили, что выплаты начнутся только после снятия ограничительных мер. Фото: gov.spb.ru

В Смольном предупредили, что выплаты начнутся только после снятия ограничительных мер. Фото: gov.spb.ru

В пресс-службе городского комитета по социальной политике опровергли удержание налогов с выплат пожилым петербуржцам за соблюдение режима самоизоляции.

Ранее жители Северной столицы пожаловались, что уже получили деньги и обнаружили, что из обещанной суммы вычли подоходный налог. В комитете опровергли эту информацию, объяснив, что выплаты начнутся только после снятия ограничительных мер.

Кроме того, никакими налогами единовременные выплаты пожилым не облагаются. Отметим, что петербуржцы старше 65 лет могут получить 4 тысячи рублей в случае строгого соблюдения режима самоизоляции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции днем в пятницу, 8 мая, в Санкт-Петербурге опустился ниже двух баллов. В целом по России в течение дня крупные города также находятся в «красной» зоне.