В Италии от коронавируса скончались уже 30 тысяч человек

Граждане продолжают заболевать, но ситуация постепенно улучшается.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. В Италии на данный момент зарегистрировано 30201 случай смертей от коронавирусной инфекции. За сутки число увеличилось на 243, до этого прирост жертв составил 274. Отмечается, что всего в Италии успели заболеть более 217 тысяч человек. Примерно половине из них удалось вылечиться и отправиться домой, к своих близким. Граждане продолжают заболевать, цифра с каждым днем становится все больше. При этом в пиковой период, который пришелся на вторую половину марта, жертв было намного больше.

Напоминаем, что в Италии с четвертого мая немного ослабили введенные меры. При этом власти отметили, что следят за развитием ситуации и имеют право в любой момент их ужесточить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой.