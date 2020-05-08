В Италии от коронавируса скончались уже 30 тысяч человек

В Италии от коронавируса скончались уже 30 тысяч человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Граждане продолжают заболевать, но ситуация постепенно улучшается.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. В Италии на данный момент зарегистрировано 30201 случай смертей от коронавирусной инфекции. За сутки число увеличилось на 243, до этого прирост жертв составил 274. Отмечается, что всего в Италии успели заболеть более 217 тысяч человек. Примерно половине из них удалось вылечиться и отправиться домой, к своих близким. Граждане продолжают заболевать, цифра с каждым днем становится все больше. При этом в пиковой период, который пришелся на вторую половину марта, жертв было намного больше.

Напоминаем, что в Италии с четвертого мая немного ослабили введенные меры. При этом власти отметили, что следят за развитием ситуации и имеют право в любой момент их ужесточить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
италия коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Попова предупредила россиян о сохранении ограничений до создания вакцины
В Италии от коронавируса скончались уже 30 тысяч человек
В Гатчине построят новое общежитие для студентов
День Победы в Ленобласти выдастся теплым, возможен дождь
Военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой
В Москве объяснили условия масочного режима
Торговая сеть «Лэнд» закрыла два супермаркета, открытых на месте SPAR
«Горэлектротранс» Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей