Ленобласть приступит к поэтапному снятию коронавирусных ограничений с 12 мая

Уже в конце мая ленинградцы смогут посещать тренажерные залы и парикмахерские. Фото: pixabay.com

Уже в конце мая ленинградцы смогут посещать тренажерные залы и парикмахерские. Фото: pixabay.com

Решения о снятии ограничений, принятых ввиду пандемии коронавируса, будут приниматься отдельно по каждому району Ленинградской области.

Губернатор региона, Александр Дрозденко подчеркнул, что первыми вернутся к привычному ритму жизни районы с наименьшим количеством инфицированных. Тем не менее, в большинстве районов после 12 мая заработают непродовольственные магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и массажные салоны. Вновь откроют двери санатории и турбазы.

Однако по-прежнему останутся закрытыми бассейны и бани. Впоследствии планируется и возвращение к работе общепита, но с обязательным соблюдением норм санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент в Ленинградской области зафиксировано 1354 случая заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии погибло 4 человека.