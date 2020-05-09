В Москве от коронавируса скончалось более 900 человек

С момента начала пандемии количество жертв с каждым днем растет.

Об этом стало известно 8 мая. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. За последние сутки в столице скончались 54 человека – у них были положительные тесты на инфекцию и поставлен диагноз «пневмония». Теперь количество граждан, скончавшихся от коронавируса, в столице перевалило за тысячу. Всего в Москве зарегистрировано более 98,5 тысяч случаев инфицирования.

Напоминаем, что в России заболели около 188 тысяч человек, летальных исходов – 1723.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, от чего зависит иммунитет к коронавирусу. Врач объяснил, что происходит с организмом тех, кто переболел инфекцией.