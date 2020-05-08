Стало известно, от чего зависит иммунитет к коронавирусу

Стало известно, от чего зависит иммунитет к коронавирусу
Около 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Фото: rospotrebnadzor.ru

Врач объяснил, что происходит с организмом тех, кто переболел инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем рассказал директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов телеканалу RT. Он заявил, что организм человека на вырабатывает иммунитет к коронавирусу и на это есть причины. Так, если инфекции попало в тело немного, а иммунитет справляется с ней быстро, то антитела не успевают вырабатываться в достаточном количестве.

При этом те, кто тяжело перенес болезнь и выжил, все равно не имеют иммунитета. Но врач убежден, что у них появятся антитела через какое-то время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия может выйти из режима ограничений уже в конце месяца. Граждане должны тщательно самоизолироваться, чтобы это стало возможным в ближайшее время.

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