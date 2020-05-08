Россия может выйти из режима ограничений уже в конце месяца

Россия может выйти из режима ограничений уже в конце месяца
Россиянам нужно немного потерпеть. Фото: unsplash.com

Граждане должны тщательно самоизолироваться, чтобы это стало возможным в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что россияне могут вернуться к привычной жизни уже в конце мая или начале июня, но только в том случае, если сейчас они будут соблюдать режим самоизоляции.

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <…> в зависимости от субъекта, от ситуации <…> это либо третья декада мая, либо начало июня»,

— пояснил Чернышенко.

Эпидемия же может закончиться к концу лета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса умерло еще 54 человека. Ежедневно в столице выявляют несколько тысяч новых пациентов с COVID-19. На данный момент в городе 98 522 случая инфицирования, успешно выписались из больниц 10 259 человек.

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