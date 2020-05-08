В Москве от коронавируса умерло еще 54 человека

В Москве от коронавируса умерло еще 54 человека
Судя по статистике, Москва все еще далека от снижения заболеваемости. Фото: pixabay.com

По последним данным, за прошедший день в столице России скончалось 54 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Актуальную информацию о погибших предоставил московский оперштаб по борьбе с коронавирусом вечером пятницы, 8 мая. Таким образом, количество жертв опасной инфекции в Москве превысило тысячу человек. Между тем, Москва по-прежнему остается лидирующим регионом и по числу заражений.

Ежедневно в столице выявляют несколько тысяч новых пациентов с COVID-19. На данный момент в городе 98 522 случая инфицирования, успешно выписались из больниц 10 259 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 7 мая, в одной из столичных больниц скончалась от последствий коронавирусной инфекции главврач поликлиники №180, которая 43 дня сражалась за жизнь на аппарате искусственной вентиляции легких.

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