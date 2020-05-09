В МВД разъяснили, можно ли самоизолироваться не по месту регистрации

В МВД разъяснили, можно ли самоизолироваться не по месту регистрации
В МВД рассказали, нарушает ли самоизоляцию проживание не по месту регистрации. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Москве проживание не по месту регистрации не является нарушением самоизоляции. Об этом сообщили в ГУ МВД России.

Столичная полиция не в праве штрафовать людей, которые самоизолировались не по месту регистрации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Нарушением будет считаться только несоблюдение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что на одного из жителей Москвы составили протокол о нарушении правил самоизоляции. Поводом для этого якобы стало то, что он проживает не по месту регистрации. Остановили мужчину, когда он вышел в ближайший магазин по месту фактического пребывания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор направил в регионы России рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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