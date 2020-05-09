Союз машиностроителей передал Госпиталю ветеранов войн медоборудование для борьбы с COVID-19

Госпиталь для ветеранов войн получит медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты от Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России. Направлены они будут на борьбу с коронавирусом нового типа.

В канун Дня Победы в представительстве «Ростеха» состоялось вручение сертификата на получение медицинского комплекса. В него входят аппарат ингаляционного наркоза и аппарат-приставка искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от российского производителя АО «Завод «Электромедоборудование».

Передача оборудования в Госпиталь для ветеранов войн приурочена к 75-летию Великой Победы. В рамках празднования Союз в дар направит медицинским учреждениям оборудование и защитные изделия.

Средства направлены на приобретение оборудования ИВЛ для тех медучреждений, которые особенно в нем нуждаются, отметил глава представительства ГК «Ростех» в Петербурге, председатель городского отделения «Союза машиностроителей России» Александр Гуров.

Акции проводятся при помощи членов Союза машиностроителей: АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», АО «ОДК – Климов», ООО «ЕТС», ООО «Ресурс».