В Китае назвали опаснейшее свойство коронавируса

Самым опасным свойством коронавирусной инфекции нового типа является то, что она очень быстро передается от человека к человеку, заявил китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань.

Как сообщает РИА Новости, новый коронавирус передается гораздо быстрее и легче гриппа, острой респираторной вирусной инфекции или других типов коронавируса. Ученый считает, что для борьбы с вирусом необходимы своевременные защит, выявление, диагностика и изоляция.

Он пояснил, что под защитой подразумевается такие меры, как мытье рук, ношение защитных масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.

Чтобы своевременно выявить коронавирус необходимо измерять температуру в общественных местах. Также не следует заниматься самолечением и немедленно обращаться ко врачам при появлении симптомов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса.