В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что курение может стать причиной развития тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекцией, а также повышает риск летального исхода от заболевания.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила на брифинге, что ежедневно миллионы людей погибают от заболеваний, спровоцированных курением. По ее словам, есть опубликованные работы ученых, в которых говорится о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания и риску попасть на искусственную вентиляцию легких. Так она прокомментировала исследование французских врачей, которое говорит о том, что курильщики якобы менее подвержены заражением коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн.