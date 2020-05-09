Стало известно, когда в России откроются магазины одежды

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам о том, как в стране будут проводить первый этап снятия коронавирусных ограничений.

Планируется, что сперва жителям России разрешат выходить на прогулки с детьми и заниматься физкультурой и спортом на улице. Также на первом этапе возобновлять свою работу будут небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, первыми откроются те магазины, в которых площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров. Кроме того, в России могут открыть, в частности, ателье, салоны красоты и парикмахерские.

Второй этап снятия ограничительных мер подразумевает открытие детских садов, а затем школ и вузов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам могут разрешить прогулки с детьми на первом этапе снятия ограничений.