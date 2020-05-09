Россиянам могут разрешить прогулки с детьми на первом этапе снять ограничений

При прогулке с детьми будет необходимо соблюдать дистанцию. Фото: pixabay

При прогулке с детьми будет необходимо соблюдать дистанцию. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, что в первую очередь во время снятия коронавирусных ограничений России могут разрешить гулять с детьми и заниматься спортом на улице.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что прогулки с детьми и спорт на улице могут разрешить в рамках первого этапа снятия ограничений, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Руженцова заявила, что при этом важным условием будет соблюдение дистанции от других людей. Во время прогулок будет запрещено посещать места скопления людей и детские площадки.

Следующим этапом станет открытие детских садов. При этом масочный режим и работа на удаленке не будут отменены до тех пор, пока в стране не снимут все остальные ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть приступит к поэтапному снятию коронавирусных ограничений с 12 мая.