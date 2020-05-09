Тест на COVID-19 по слюне одобрили в Штатах

В США одобрили тесты на коронавирусную инфекцию нового типа с использованием слюны, которые можно проводить в домашних условиях.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на разработчика тестов Ратгерский университет, использование данных тестов на коронавирус в домашних условиях разрешило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). С их помощью человек может самостоятельно взять у себя образе биоматериала и отправить его на анализ в лабораторию.

Эта разработка позволит минимизировать контакты между пациентами и медработниками, что повысит их защищенность.

Кроме того, издание уточнило, что такой тест позволяет проводить более широкий спектр анализов, чем обычные мазки из горла и носа, которые делают в медучреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн.