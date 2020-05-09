Мощные подземные толчки произошли на Филиппинах

Серьезное землетрясение произошло в западной части островного государства Филиппины в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает геологическая служба Соединенных Штатов, подземные толчки магнитудой 5,3 зарегистрированы сейсмологами в 19.18 по всемирному координированному времени (22.18 по московскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км в акватории Южно-Китайского моря у побережья Филиппин.

Эпицентр находился в 12 км западнее населенного пункта Насугбу в регионе Калабарсон, в котором проживают более 60 тысяч человек.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь от природного явления. Также не сообщается о каких-либо разрушениях. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у берегов восточного Тимора произошло землетрясение. Очаг толчков залегал на глубине 35 километров.