Российский разгонный бак взорвался на орбите

В космосе произошел взрыв бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

Обо всем сообщает ВВС Соединенных Штатов в своем твиттере. По данным американцев, все произошло утром 8 мая. В результате взрыва бак разорвало на 65 обломков. В ВВС уточнили, что инцидент произошел не из-за столкновения с другим объектом. Взорвавшийся бак имеет номер 37756 в военное каталоге космических объектов США и международное обозначение 2011-037В.

Как сообщает РИА Новости, до произошедшего был находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной высотой 3606 км.

Он использовался летом 2011 года, когда в космос доставляли лабораторию «Спектр-Р». Об угрозе обломков действующим спутникам не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США будет осваивать Луну без участия России.