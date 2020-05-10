На фоне коронавируса в России вдвое выросли продажи спорттоваров

На фоне коронавируса в России вдвое выросли продажи спорттоваров
Объем продаж вырос на 133%. Фото: Pixabay

Продажи спорттоваров в России с января на фоне коронавируса выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в 2019 году, сообщает РИА «Новости». Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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