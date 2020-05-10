В Китае за прошедшие сутки выявлено 14 заражений коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие сутки выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 пациента, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сообщается о 82 901 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 148 человек (13 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 120 человек выздоровели, 4633 умерли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

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