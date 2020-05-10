В Эстонии число зараженных коронавирусом достигло 1739 человек

В Эстонии за прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 1739 человек. Об этом сообщает республиканский департамент здоровья. С начала пандемии 60 человек скончались, выздоровели 276 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 415 555 человек. Скончались 280 593, при этом 1 446 219 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 209 688 человек, умерли 1 915 . При этом 34 306 пациентов вылечились.

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