Названы российские регионы-лидеры по заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 10 мая в России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусной инфекции во всех 85 регионах государства.
При этом прирост пациентов за сутки составил 5,5%. В информационном центре предоставили данные о том, как распределились 11 012 новых случаев, выявленных в 83 регионах страны за минувшие сутки. Так, антилидером рейтинга, конечно, стала Москва: в городе свыше 5,5 тысяч новых случаев заражения.
Второе место по количеству заболевших занимает Подмосковье, где 1133 положительных теста на COVID-19. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, в городе выявлено 414 коронавирусных пациентов. С небольшим отрывом в пятерку входят Нижегородская (262 человека) и Свердловская области (238 чел.).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре утвердили трёхэтапный порядок снятия антикоронавирусных мер.