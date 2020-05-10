Названы российские регионы-лидеры по заболеваемости коронавирусом

Также лидируют по числу зараженных Волгоградская область (119 человек), Краснодарский край (99), Дагестан (93), Тамбовская (91), Челябинская (90), Калужская, Тульская и Ростовская области (по 89 человек), а также Рязанская область (88 человек) и Республика Татарстан (85 человек). Фото: pixabay.com

Также лидируют по числу зараженных Волгоградская область (119 человек), Краснодарский край (99), Дагестан (93), Тамбовская (91), Челябинская (90), Калужская, Тульская и Ростовская области (по 89 человек), а также Рязанская область (88 человек) и Республика Татарстан (85 человек). Фото: pixabay.com

По состоянию на 10 мая в России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусной инфекции во всех 85 регионах государства.

При этом прирост пациентов за сутки составил 5,5%. В информационном центре предоставили данные о том, как распределились 11 012 новых случаев, выявленных в 83 регионах страны за минувшие сутки. Так, антилидером рейтинга, конечно, стала Москва: в городе свыше 5,5 тысяч новых случаев заражения.

Второе место по количеству заболевших занимает Подмосковье, где 1133 положительных теста на COVID-19. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, в городе выявлено 414 коронавирусных пациентов. С небольшим отрывом в пятерку входят Нижегородская (262 человека) и Свердловская области (238 чел.).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре утвердили трёхэтапный порядок снятия антикоронавирусных мер.